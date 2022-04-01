Ферму для выращивания 100 тонн клубники в год строит инвестор в Тюмени

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Построить ферму для выращивания 100 тонн клубники в год в Тюмени намерена уральская компания "Внеземное". 20 тюменцев получат рабочие места. Первый урожай работники соберут через 50 дней.

О планах и работе в условиях новой экономической реальности корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал коммерческий директор Александр Басов.

Это будет уже второе производство в областной столице. Первое запущено в 2020 году на ул. Авторемонтной. Здесь нынешней зимой сняли около трех тонн сладкой клубники. Сейчас идет подготовка к посадке новой партии.

"Увеличили производственную мощность с 4 до 5,5 тысяч кустов клубники. Подготовительная работа завершена. На следующей неделе начнется посадка растений. Ягода на ферме в Тюмени появится примерно через 50 дней, к концу июня. Попадаем в самый сезон. В планах масштабировать бизнес – в этом году начнется строительство большого объекта на 1 тысячу 500 квадратных метров, а это около 50 тысяч кустов клубники. Объем производства - более 100 тонн клубники в год. Будет создано 20 рабочих мест", - поделился Александр Басов.

Он пояснил, что клубничная ферма располагается в закрытом помещении с оптимальными для растений климатическими условиями. На таких, как их еще называют вертикальных фермах, кусты клубники растут в грядках на стеллажах, осветительные приборы имитируют солнечный свет. Шмели, которые живут в улье на ферме, опыляют цветки.

Чтобы обеспечить производство необходимыми материалами, а у компании несколько ферм в УФО, нашли отечественных поставщиков.

"Часть комплектующих нам поставляют местные компании. Например, пластиковые горшки, в которые высаживаются растения. Партия, которую мы заказали, обошлась нам на 30 процентов дешевле, если бы ее везли из Китая. Хотя считается, что там дешевле. У нас очень много производств, продукцию которых можем использовать и плодотворно сотрудничать. Пластиковые комплектующие для магистрали доставки к растениям питательных смесей – это трубки, трубопроводы, фитинги, уголки, переходники изготавливаются многими предприятиями в регионе. И в цене выиграли от этого – комплектующие в два раза дешевле иностранных аналогов", - говорит Александр Басов.

Другая задача, которую также собираются решить в компании – производство посадочного материала. В основном его привозили из Голландии и Италии. Последняя поступившая партия обеспечила производство на год. Зависимость от импортного посадочного материала заставила пересмотреть долгосрочные планы компании. Здесь планируют создать собственный рассадный центр, чтобы полностью обеспечивать себя, а в дальнейшем и других производителей, которые зависят в этой части от импорта.

С точки зрения импортозамещения сейчас для таких технологичных сельхозпроизводств благоприятное время, считает эксперт. Когда с рынка уходят иностранные производители потребность в аналогичной отечественной продукции колоссально возрастает. Конечно, им приходится решать новые задачи, но в целом они видят возможности в новых экономических реалиях, чтобы как минимум сократить зависимость от импорта и обеспечивать население собственной качественной продукцией.

Оксана Корнеенкова