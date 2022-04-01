На Боровской птицефабрике создадут собственное родительское стадо

| Фото: Государственный аграрный университет Северного Зауралья | Фото: Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Собственное родительское стадо создадут на Боровской птицефабрике в Тюменском районе. Для этого предприятие планирует в мае 2022 года закупить 27 тыс. голов кур и петухов, а летом получать от них яйцо на инкубацию для воспроизводства.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель генерального директора по производству птицефабрики "Боровская" Сергей Чернов.

"Раньше мы закупали родительские стада в Великобритании и Испании, сейчас возим инкубационное яйцо из регионов Российской Федерации. В частности, приобретаем яйцо у агрофирмы "Восток" из Волгоградской области и у племенного птицеводческого репродуктора "Свердловский". Мы проводим тщательный анализ поставщиков с учетом всех возможных рисков", - рассказал он.

Говоря о западных санкциях, Сергей Чернов отметил, что на работе предприятия эти ограничения не отразятся. Комбикорма есть в достаточном количестве. Кроме того, несмотря на то, что на предприятии много импортного оборудования, оно находится в хорошем состоянии и с надлежащим уходом никаких проблем возникнуть не должно.

Напомним, у Боровской птицефабрики действуют две производственные площадки – в Боровском и в Голышманово. В октябре 2021 года на предприятии в Боровском был введен карантин по птичьему гриппу. Для предотвращения распространения инфекции пришлось уничтожить более 4 млн кур. Ограничительные мероприятия были отменены в конце февраля 2022 года. В 2022 году компания планируется произвести 223 млн штук яиц. В 2023 году объемы производства птицефабрики возрастут до 743 млн штук яиц.

Любовь Голышева