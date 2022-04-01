Тюменские аграрии используют в посевной кампании 90% отечественной техники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аграрии Тюменской области используют в посевной кампании 90% техники отечественного производства. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции "Начало весенних посевных работ в Тюменской области и продовольственная безопасность региона" 21 апреля.

"Аграрии Тюменской области используют как импортную, так и отечественную технику. Причем тракторов зарубежного производства менее 9 процентов, зерноуборочных комбайнов - менее 16 процентов", - добавил губернатор.

Для работы на посевной в 2022 году готово более 7 тыс. 500 единиц техники. За прошлый год агропромышленный комплекс приобрел около 200 единиц нового оборудования, как импортного, так и российского. Отечественная техника составляет конкуренцию по цене, практически не уступает по качеству.

Замена зарубежных агрегатов на отечественные - процесс плановый, отметил глава региона. Одномоментно это сделать нельзя.

"Импортная техника, которой пользуются аграрии сегодня, новая, она имеет большой ресурс использования. Необходимый запас частей для ремонта есть. В дальнейшем предприятия будут смотреть по ситуации. Оборудование либо планово заменят на российское, либо будут заказывать из дружественных стран", - говорит Александр Моор.

Юлия Карандашева