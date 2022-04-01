  • 21 апреля 202221.04.2022четверг
  • USD77,0809
    EUR83,2705
  • В Тюмени 0..2 С 8 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские аграрии используют в посевной кампании 90% отечественной техники

Губернатор, 15:03 21 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аграрии Тюменской области используют в посевной кампании 90% техники отечественного производства. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции "Начало весенних посевных работ в Тюменской области и продовольственная безопасность региона" 21 апреля.

"Аграрии Тюменской области используют как импортную, так и отечественную технику. Причем тракторов зарубежного производства менее 9 процентов, зерноуборочных комбайнов - менее 16 процентов", - добавил губернатор.

Для работы на посевной в 2022 году готово более 7 тыс. 500 единиц техники. За прошлый год агропромышленный комплекс приобрел около 200 единиц нового оборудования, как импортного, так и российского. Отечественная техника составляет конкуренцию по цене, практически не уступает по качеству.

Замена зарубежных агрегатов на отечественные - процесс плановый, отметил глава региона. Одномоментно это сделать нельзя.

"Импортная техника, которой пользуются аграрии сегодня, новая, она имеет большой ресурс использования. Необходимый запас частей для ремонта есть. В дальнейшем предприятия будут смотреть по ситуации. Оборудование либо планово заменят на российское, либо будут заказывать из дружественных стран", - говорит Александр Моор.

Юлия Карандашева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , импортозамещение , посевная кампания

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:00 21.04.2022Александр Моор: на Боровской птицефабрике приняты меры для исключения заражения птичьим гриппом
15:47 21.04.2022Совокупная прибыль предприятий АПК Тюменской области за год составила почти 6,7 млрд рублей
15:30 21.04.2022В Тюменской области компенсируют до 70% от стоимости оборудования для производства ягод
15:26 21.04.2022Глава Тюменской области рассказал, как привлечь высококвалифицированные кадры в АПК