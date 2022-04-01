Противопожарное и вентиляционное оборудование для импортозамещения в строительстве выпускают на тюменском предприятии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Противопожарное, вентиляционное и другое оборудование для импортозамещения в строительстве производят на тюменском предприятии "АРС-Пром".

Об этом рассказал участникам круглого стола "Современные решения для гражданского строительства" во время посещения производственных площадок компании генеральный директор предприятия Юрий Юрченко 20 апреля.

По его словам, предприятие готово занять нишу на рынке, которая освобождается после ухода иностранных компаний. Производства размещаются в Челябинске, Сургуте, основная площадка в Тюмени.

"Лёгкие стальные тонкостенные конструкции, которые мы производим под ключ, позволяют собрать здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров буквально за неделю. Два года назад мы начали выпускать вентоборудование, системы пожаротушения, в конце 2021 года за месяц прошли сертификацию и его уже применяют тюменские и федеральные застройщики. Получили от них положительные отзывы", - отметил Юрий Юрченко.

Оксана Корнеенкова