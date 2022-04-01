  • 20 апреля 202220.04.2022среда
  • USD79,0287
    EUR85,9674
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Противопожарное и вентиляционное оборудование для импортозамещения в строительстве выпускают на тюменском предприятии

Экономика, 12:58 20 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Противопожарное, вентиляционное и другое оборудование для импортозамещения в строительстве производят на тюменском предприятии "АРС-Пром".

Об этом рассказал участникам круглого стола "Современные решения для гражданского строительства" во время посещения производственных площадок компании генеральный директор предприятия Юрий Юрченко 20 апреля.

По его словам, предприятие готово занять нишу на рынке, которая освобождается после ухода иностранных компаний. Производства размещаются в Челябинске, Сургуте, основная площадка в Тюмени.

"Лёгкие стальные тонкостенные конструкции, которые мы производим под ключ, позволяют собрать здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров буквально за неделю. Два года назад мы начали выпускать вентоборудование, системы пожаротушения, в конце 2021 года за месяц прошли сертификацию и его уже применяют тюменские и федеральные застройщики. Получили от них положительные отзывы", - отметил Юрий Юрченко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АРС-Пром , строительство

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 20.04.2022Каждая пятая компания в Тюмени пользуется услугами самозанятых
13:51 20.04.20221 тыс. 655 тонн семенного картофеля экспортировано из Тюменской области с начала 2022 года
13:09 20.04.2022Тюменская область начнет экспортировать продукты и пиломатериалы в китайскую провинцию Хэйлунцзян
12:58 20.04.2022Противопожарное и вентиляционное оборудование для импортозамещения в строительстве выпускают на тюменском предприятии