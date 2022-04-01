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Промышленные предприятия Тюменской области реализовали продукции на 117 миллиардов рублей

Экономика, 12:52 18 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 117,3 млрд рублей реализовали продукции промышленные предприятия Тюменской области в 2021 г. Сумма поставок крупным компаниям России выросла за год на 20,5 млрд рублей.

Об этом региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства сообщает в своем Telegram-канале.

"Эта цифра показывает востребованность промышленной продукции, выпускаемой в нашем регионе. Сегодня в электронной витрине-реестре промышленных предприятий области находятся 1 тысяча 49 компаний", - отмечают эксперты.

В Тюменской области предприятия выпускают насосно-компрессорное, емкостное оборудование, трубную, электротехническую и кабельную продукцию, теплообменное оборудование, приборы автоматизации, металлоконструкции, арматуру.

Большую помощь в сбыте и продвижении местной продукции, поддержке высокотехнологичного производства и импортозамещении промпредприятиям оказывает Нефтегазовый кластер Тюменской области.

Он проводит прямые встречи поставщиков и заказчиков. Ближайшая - с ПАО "Сургутнефтегаз" - пройдёт 19 мая.

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# импортозамещение , предприятия , промышленность

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