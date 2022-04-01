"Единая Россия" запустила проект по импортозамещению "Выбирай своё"

| Фото: ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Сохранение рабочих мест, удовлетворение потребительского спроса, обеспечение продовольственной и технологической безопасности России – главные задачи проекта "Единой России" по импортозамещению "Выбирай своё", сообщает пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"В условиях санкций нам нужно создавать максимально благоприятную среду для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость", — сообщил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

По словам координатора проекта замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Морозова, работа партпроекта будет идти по 20 направлениям: спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение.

"Этот список может быть расширен, - отметил он. - Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым. Создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продвигать нашу продукцию, товары и не только в России, но и за ее пределами. Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти, активных граждан".

Общественный совет проекта по импортозамещению "Выбирай своё" возглавит гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Инициативу "Единой России" по созданию проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволят быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.