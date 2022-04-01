  • 12 апреля 202212.04.2022вторник
  • USD79,1596
    EUR85,9752
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На создание умных спортплощадок в Тюменской области направят 62 млн рублей

Спорт, 15:03 12 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете На рынке IT-технологий происходят позитивные изменения, связанные с импортозамещением, считает тюменский эксперт

Более 62 млн рублей направят на создание умных спортивных площадок в Тюменской области в 2022 году. Из них 20 млн рублей выделят из средств федерального бюджета.

Об этом корреспонденту инфомационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"В 2023 году общий объем средств, предусмотренных на создание таких спортплощадок, превысит 187 миллионов рублей, из которых 60 миллионов рублей – это субсидия федерального бюджета. В 2024 году сумма финансирования составит 62,5 миллиона рублей, в том числе 20 миллионов рублей – из федерального бюджета", - отметили в ведомстве.

Умные спортивные площадки представляют собой современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету. Благодаря этому каждый посетитель сможет выстроить индивидуальную тренировку. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.

Работы будут вестись в рамках нового федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", который входит в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта". Всего в регионах России планируется создать более 250 умных спортивных площадок в 84 регионах.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗОЖ , спорт , спортивные площадки

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:03 12.04.2022На создание умных спортплощадок в Тюменской области направят 62 млн рублей
13:24 12.04.2022Сборная юношей Тюменской области по ММА стала лучшей на первенстве УФО
11:47 12.04.2022Тюменец Иван Шмонин избран вице-президентом Федерации сноуборда России
10:24 11.04.2022Футболисты "Тюмени-2" обыграли "Тобол" всухую