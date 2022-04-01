На рынке IT-технологий происходят позитивные изменения, связанные с импортозамещением, считает тюменский эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тенденцию замещения иностранного программного обеспечения отечественными аналогами обозначил директор компании "Тюмбит-АСУ" Евгений Карасев. От отметил большие изменения, которые происходят на рынке ПО.

"Многие компании использовали немецкую систему SAP. В нашей стране она занимает до 40 процентов рынка. Рассчитываем, что российский бизнес начнет с нее переходить на отечественные аналоги. В марте SAP заявила, что прекращает продажу продуктов и услуг в России. Но сам переход – это не быстрый процесс. Да и бизнес присматривается, что дальше будет. Может SAP скажет, что возвращается. Но в будущем такое непостоянство, которое является риском, будет учитываться. Это вопрос репутации", - рассказал директор компании "Тюмбит-АСУ" Евгений Карасев корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Он также отметил, что та же участь ждет и другие программные продукты, которые разработаны в недружественных государствах. И переходить есть на что: как минимум два российских аналога есть у SAP - это "Галактика ERP", "1С ERP: Управление предприятием". А продукт Microsoft – система управления базами данных заменяется на PostgreSQL, которая является условно бесплатным ПО.

"Уж точно известно, что "Сургутнефтегаз" принял решение переходить с SAP на отечественную систему. Ведутся переговоры с разработчиками – корпорацией "Галактика". На этом же сургутском предприятии мы вместе с разработчиком внедряем ижевскую систему Directum", - пояснил руководитель тюменской компании.

Процесс идет, но он не быстрый, отметил эксперт. Компании должны заложить расходы на внедрение новых систем в свои бюджеты, а те формируются на основе производственных программ. Финансы и время - основные факторы.

Относительно мер поддержки, Евгений Карасев сказал, что "Тюмбит-АСУ", в числе других ИТ-компаний региона пользуется льготой, введенной правительством Тюменской области – размер налога при УСН снижен до 1%. Руководитель предприятия рассчитывает, что удастся получить поддержку в связи с изменением базового критерия для интеграторов – предприятия, которые специализируются на объединении отдельных подсистем в единое целое, автоматизируют процессы. Для них объем выручки, получаемой от разработки программного обеспечения, снижен с 90 до 75%.

Напомним, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что российские власти компенсируют 80% затрат ИТ-компаниям, которые разрабатывают перспективные цифровые проекты. Получить поддержку они смогут через фонды, которые выдают гранты ИТ-компаниям. Это одна из мер, которые приняты в последнее время по поддержке и развитию отрасли информационных технологий. Решение ускорит импортозамещение, поможет снизить негативные последствия санкций и предотвратить отток специалистов за границу.

Оксана Корнеенкова