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Тюменские бариста начали производить собственное растительное молоко

Экономика, 11:07 22 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Растительное молоко четырех видов начали производить в тюменской сети кофеен "Паруса". Санкции, уход с российского рынка иностранных компаний, импортозамещение – все это натолкнуло на мысль о создании собственного производства сырья, которое востребовано у тюменцев.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель сети кофеен "Паруса" и Coffee Makers Максим Гуральник.

"За опытом по производству собственного растительного молока отправились в Омск, в одну из самых популярных кофеен, где получили знания по сырью, по смешиванию ингредиентов, узнали об определенных рисках. Наши клиенты знают разницу между растительным молоком, которое мы применяли ранее. И если вдруг нам приходилось использовать более дешевый продукт, то они это замечали. Сегодня наряду с молоком французского бренда мы предлагаем гостям наше собственное растительное молоко. Оно пользуется большим спросом, вполне конкурентоспособно", - говорит Максим.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Бариста кофейни предлагают гостям растительное молоко четырех видов, в основе которых фундук, миндаль, кокос, кешью, овсянка. Технология приготовления молока простая, отмечают они. Все, что нужно, это замочить основные ингредиенты на 15 минут, добавить горячей воды, взбить в блендере и процедить.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наш новый продукт имеет глянцевую пенку, рисунки получаются еще четче, оно и красивее, и вкуснее. Сырье доступное, есть в магазинах, продуктовых лавках. Миндаль готовим с финиками, они хорошо сочетаются. Овсянку - с арахисом, а кешью с бананом", - поделился руководитель сети кофеен.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В кофейный бизнес Максим Гуральник пришел в 2014 году. На сегодняшний день более 150 человек трудятся в его 14 Coffee Makers и в семи кофейнях "Паруса". Еще одна кофейня откроется через три-четыре недели на ул. Пермякова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Все планы, связанные с расширением бизнеса, принимались до санкций, отмечает Максим.

"С началом санкций ощутили небольшое нарушение в логистике. В течение недели напряженно поступали заказы кофе. Но затем все наладилось. И хотелось бы отметить, что самые порядочные поставщики – это поставщики кофе. Они, кстати, подняли цены меньше всех, на уровень курсовой разницы доллара", - сказал он.

Мебель для новых точек общепита после закрытия "Икеи" бизнесмен стал покупать у тюменских производителей. По его словам, она не уступают по качеству и цене.

С оборудованием немного сложнее, добавляет он, так как оно итальянское. И если в 2019 году кофемашины стоили 600 тыс. рублей, то сейчас почти 2 млн рублей. Производитель машин есть в России, тюменский предпринимателей считает, что пора обратить на него внимание. Тем более, что есть ряд программ поддержки предпринимателей, которые приобретают отечественное оборудование.

"Есть надежда, что государство поможет бизнесу, расставит приоритеты, сориентирует, в какую сторону пойти, куда лучше инвестировать. В таком случае для нас, предпринимателей, откроется очень много возможностей", - резюмировал руководитель сети кофеен "Паруса" Максим Гуральник.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева

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# импортозамещение , кофе , поддержка предпринимателей

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