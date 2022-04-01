Тюменские бариста начали производить собственное растительное молоко

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Растительное молоко четырех видов начали производить в тюменской сети кофеен "Паруса". Санкции, уход с российского рынка иностранных компаний, импортозамещение – все это натолкнуло на мысль о создании собственного производства сырья, которое востребовано у тюменцев.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель сети кофеен "Паруса" и Coffee Makers Максим Гуральник.

"За опытом по производству собственного растительного молока отправились в Омск, в одну из самых популярных кофеен, где получили знания по сырью, по смешиванию ингредиентов, узнали об определенных рисках. Наши клиенты знают разницу между растительным молоком, которое мы применяли ранее. И если вдруг нам приходилось использовать более дешевый продукт, то они это замечали. Сегодня наряду с молоком французского бренда мы предлагаем гостям наше собственное растительное молоко. Оно пользуется большим спросом, вполне конкурентоспособно", - говорит Максим.

Бариста кофейни предлагают гостям растительное молоко четырех видов, в основе которых фундук, миндаль, кокос, кешью, овсянка. Технология приготовления молока простая, отмечают они. Все, что нужно, это замочить основные ингредиенты на 15 минут, добавить горячей воды, взбить в блендере и процедить.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наш новый продукт имеет глянцевую пенку, рисунки получаются еще четче, оно и красивее, и вкуснее. Сырье доступное, есть в магазинах, продуктовых лавках. Миндаль готовим с финиками, они хорошо сочетаются. Овсянку - с арахисом, а кешью с бананом", - поделился руководитель сети кофеен.

В кофейный бизнес Максим Гуральник пришел в 2014 году. На сегодняшний день более 150 человек трудятся в его 14 Coffee Makers и в семи кофейнях "Паруса". Еще одна кофейня откроется через три-четыре недели на ул. Пермякова.

Все планы, связанные с расширением бизнеса, принимались до санкций, отмечает Максим.

"С началом санкций ощутили небольшое нарушение в логистике. В течение недели напряженно поступали заказы кофе. Но затем все наладилось. И хотелось бы отметить, что самые порядочные поставщики – это поставщики кофе. Они, кстати, подняли цены меньше всех, на уровень курсовой разницы доллара", - сказал он.

Мебель для новых точек общепита после закрытия "Икеи" бизнесмен стал покупать у тюменских производителей. По его словам, она не уступают по качеству и цене.

С оборудованием немного сложнее, добавляет он, так как оно итальянское. И если в 2019 году кофемашины стоили 600 тыс. рублей, то сейчас почти 2 млн рублей. Производитель машин есть в России, тюменский предпринимателей считает, что пора обратить на него внимание. Тем более, что есть ряд программ поддержки предпринимателей, которые приобретают отечественное оборудование.

"Есть надежда, что государство поможет бизнесу, расставит приоритеты, сориентирует, в какую сторону пойти, куда лучше инвестировать. В таком случае для нас, предпринимателей, откроется очень много возможностей", - резюмировал руководитель сети кофеен "Паруса" Максим Гуральник.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева