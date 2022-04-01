Тюменцам напомнили о штрафах за нарушение противопожарного режима

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посещение лесов, а также разведение костров, сжигание бытовых отходов в СНТ и на землях лесного фонда запрещены в Тюменской области в связи с введением особого противопожарного режима, напоминает департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени.

Также с 15 апреля запрещено выжигание травы, приготовление пищи на открытом огне и углях, в том числе с использованием мангалов и других приспособлений.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение штрафа от 2 до 5 тыс. рублей на граждан, от 15 до 50 тыс. рублей - на должностных лиц, от 200 тыс. до 1 млн рублей - на юридических лиц.

Виновным в уничтожения или повреждения имущества, а также в причинении смерти в случае пожара грозит уголовная ответственность.