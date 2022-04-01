  • 28 апреля 202228.04.2022четверг
  • USD72,8764
    EUR75,9224
  • В Тюмени 22..24 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам напомнили о штрафах за нарушение противопожарного режима

Общество, 17:10 28 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Посещение лесов, а также разведение костров, сжигание бытовых отходов в СНТ и на землях лесного фонда запрещены в Тюменской области в связи с введением особого противопожарного режима, напоминает департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени.

Также с 15 апреля запрещено выжигание травы, приготовление пищи на открытом огне и углях, в том числе с использованием мангалов и других приспособлений.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение штрафа от 2 до 5 тыс. рублей на граждан, от 15 до 50 тыс. рублей - на должностных лиц, от 200 тыс. до 1 млн рублей - на юридических лиц.

Виновным в уничтожения или повреждения имущества, а также в причинении смерти в случае пожара грозит уголовная ответственность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 28.04.2022Бокс для обмена одежды открыли в МТЦ "Космос"
18:07 28.04.2022Волонтеры наводят порядок в домах ветеранов в Тобольском районе
17:54 28.04.202229 апреля - события дня
17:43 28.04.2022Старшеклассников Тюменской области приглашают к участию в программе "Гранты СИБУРа"