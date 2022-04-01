В Тюменской области ужесточают противопожарный режим

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим вводится в Тюменской области с 15 апреля, а начиная с 12 апреля в регионе установлен пожароопасный сезон. Соответствующие постановления губернатора Александра Моора опубликованы на портале правовой информации.

В регионе усилен комплекс мер по предотвращению возгораний. Главы муниципальных образований уже начали информировать жителей о недопустимости палить сухую траву, строго соблюдать правила пожарной безопасности. По итогам 2021 года, более половины всех лесных пожаров в Тюменской области возникали по причине несоблюдения жителями правил пожарной безопасности.

С 15 апреля жителям запрещено посещать леса, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, пребывающих на лесных участках, предоставленных для рекреационной деятельности или пребывающих в лесах для любительской и спортивной охоты. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках. Организациям запрещено проводить пожароопасные работы, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, разводить костры и сжигать мусор.

Первые лесные пожары в Уральском федеральном округе были зафиксированы на днях на территории Курганской и Челябинской областей, что касается Тюменской области, то 21 природный пожар зафиксирован в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Казанском и Сладковском районах Тюменской области.

В эти дни в Тюменской области проходят масштабные учения по ликвидации паводка и природных пожаров. 12 апреля, как сообщает региональное управление МЧС, посвящен штабной работе: приведению в готовность всех подразделений в муниципалитетах, организации работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Во второй день, 13 апреля, участников ждут практические мероприятия по ликвидации ЧС, связанной с паводком - мониторинг обстановки, мероприятий по созданию и укреплению дамб, развертывание пунктов временного размещения населения, спасению людей в подтопленных районах. 14 апреля отработают ликвидацию ЧС, вызванную природными пожарами.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 апреля будет объявлен пожароопасный сезон, но ситуация изменилась и глава региона внес изменения в постановление.

Екатерина Исаева