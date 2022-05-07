На показе фильма "Тобол" в Тюмени разыграют 20 пригласительных в тобольский кинопарк

| Фото: кинокомпания Solivs, студия Yellow, Black and White | Фото: кинокомпания Solivs, студия Yellow, Black and White

20 пригласительных в тематический парк "Тобол" разыграют на показе одноименного фильма в кинотеатре "Киномакс" в ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 12 мая.

"Тобол" вновь покажут на большом экране в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

"В холле будет стоять фотозона. Пушку, как в прошлый раз, мы привезти не сможем, но там будут барабаны из фильма, красивая атрибутика. Приедет генеральный продюсер фильма Олег Урушев, региональный продюсер фильма Анастасия Романова. Будут и актеры, но местные, Дмитрий Назаров не сможет подъехать — у него прописаны спектакли", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор филиала "Киномакс" в Тюмени Светалана Дульцына.

По сюжету фильма "Тобол", молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в Тобольск. Здесь он встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда

В картине снялись Дмитрий Дюжев, Илья Маланин, Дмитрий Назаров, Ольга Васильева, Агата Муцениеце, Екатерина Гусева, Павел Табаков, Дмитрий Дятлов. В массовых сценах участвовали жители Тобольска и Тюмени, а также местные актеры.

В этот же день в ходе показа "Тобола" посетителям расскажут о новом кинопроекте "Романовы". Фильм и сериал снимут по роману тюменского писателя Сергея Козлова "Романовы: преданность и предательство".

Инна Пахомова