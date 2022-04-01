300 грэпплеров выступят на первенстве и чемпионате УФО в Тюмени

| Фото: Всероссийская федерация по грэпплингу во Вконтакте | Фото: Всероссийская федерация по грэпплингу во Вконтакте

300 грэпплеров соберутся на первенстве Урала в Тюмени 1 и 2 мая. Соревнования станут отборочными на первенство России в августе 2022 года в Москве, сообщает департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области.

Грэпплинг – спортивное единоборство, совмещающее технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

Спортсмены выступят в легкоатлетическом манеже по адресу ул. Луначарского, 12. В первый день пройдет дисциплина "грэпплинг", во второй – "грэпплинг-ги". Начало соревнований ежедневно в 10 часов. Торжественное открытие запланировано на 1 мая в 13 часов.