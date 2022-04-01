До 7 мая продлено ограничение полетов в 11 аэропортов России

| Фото: uvtaero.ru | Фото: uvtaero.ru

До 7 мая продлен режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России, сообщает "Росавиация".

Это аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.