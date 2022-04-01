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Тюменская пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей

Происшествия, 16:15 29 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

300 тыс. рублей перевела неизвестным жительница Тюмени 1939 г. р. Ей на стационарный телефон поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонившая представилась дочерью и под предлогом не привлечения ее к уголовной ответственности за совершенное ДТП попросила в кратчайшие сроки передать денежные средства.

По информации регионального управления МВД, доверчивая и напуганная женщина выполнила все полученные инструкции и отдала крупную сумму. Ущерб составил 300 тыс. рублей. Позже, узнав, что с дочерью все в порядке, и в ДТП она не попадала, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

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# мошенники

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