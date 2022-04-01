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Две девочки на скутере пострадали в ДТП в Ялуторовском районе

Происшествия, 12:48 30 апреля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей пострадали, катаясь на скутере в Ялуторовском районе. Произошло столкновение с автомобилем ZAZ Chance. Водитель скрылся с места аварии, но был найден по "горячим следам" и наказан за оставление места ДТП.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ДТП произошло в десятом часу вечера на ул. Школьной в с. Киево. По предварительным данным, автомобиль ехал по второстепенной дороге и поворачивал, не пропустив скутер.

За рулем скутера находилась 14-летняя школьница, не имеющая водительского удостоверения, она перевозила свою шестилетнюю сестру. Девочки получили ушибы и другие травмы, они госпитализированы.

Водитель скрылся, но был установлен сотрудниками ГИБДД, 39-летний житель Тюмени, лишенный прав за пьяное вождение в 2017 году. Мужчина до сих пор не сдал в ГИБДД водительское удостоверение. Инспекторам он рассказал, что оно сгорело.

По факту аварии проводится административная проверка, за оставление места ДТП суд приговорил водителя к 100 часам исправительных работ. Информация по факту управления скутером девочкой, не достигшей 16-летнего возраста и не имеющей водительского удостоверения, направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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