Тюменский бизнесмен из-за долга едва не остался без дорогого внедорожника

| Фото: ФССП России | Фото: ФССП России

Из-за долга в 3 млн рублей тюменский предприниматель едва не лишился внедорожника Lexus, сообщает областное управление службы судебных приставов. Деньги тюменец взял в долг у друга на развитие мебельного бизнеса.

3 млн рублей тюменец взял в долг на создание бизнеса по изготовлению мягкой мебели. С момента заключения между мужчинами договора прошло несколько лет, но предприниматель деньги так и не возвращал.

Тогда за справедливостью мужчина обратился в суд, а исполнительный лист поступил судебному приставу. Он выяснил, что в собственности у должника имеется дорогой внедорожник 2018 года выпуска.

Автомобиль подлежал аресту в счет погашения долга, но это не устроило супругу должника, которая заставила бизнесмена вернуть долг в полном объеме. Также предпринимателю пришлось оплатить исполнительский сбор в 7% от суммы долга.