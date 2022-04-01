83 жителя Ишимского района пострадали от укусов клещей

| Фото: Роспотпребнадзор по Тюменской области | Фото: Роспотпребнадзор по Тюменской области

83 жителя Ишима и Ишимского района пострадали от укусов клещей, 26 – жители города, остальные – селяне. Также от укуса клеща пострадали 17 детей, сообщает пресс-служба областной больницы №4.

Непривитым от клещевого энцефалита провели курс экстренной профилактики, который включает в себя введение в организм иммуноглобулина.

"Эта мера эффективна только когда она проведена незамедлительно, желательно, в первые же сутки после укуса. Максимальный срок – трое суток, позднее это делать просто бессмысленно. Если ранее человек был привит, то ничего предпринимать не нужно", – рассказал заведующий приемным отделением больницы Радик Хасанов.