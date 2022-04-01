Мастер-классы и выставка народного искусства ждут тюменцев в ЦУМе

| Фото: Гильдия мастеров во ВКонтакте | Фото: Гильдия мастеров во ВКонтакте

Мастер-классы от умельцев пройдут в Тюмени. В праздничные дни у горожан появится возможность оценить изделия ручной работы и самим приобщиться к народному искусству. Об этом сообщает городской департамент потребительского рынка.

Выставка-ярмарка изделий народного промысла пройдет в тюменском ЦУМе, гостей ждут также мастер-классы от хранителей традиций.

"У нас уже проводились различные фестивали народных художественных промыслов и ремесел, и всегда они пользовались популярностью, - рассказала гендиректор ЦУМа Юлия Глазунова. - Мы видим, как зачастую торговые павильоны превращаются в выставочные. Люди подходят, интересуются, как создаются произведения искусства. Эта возможность представится вновь".

Мастер-классы в праздничные дни проведут также умельцы из "Гильдии мастеров".

"Ценность изделий от наших мастеров неизменна. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало, какие возможности открывает мир ремесел. Это не только сохранение культурного кода, но и реализация своих творческих способностей. В ЦУМе мы проведём десять мастер-классов и для детей, и для взрослых. Слепим из пластилина героев сказки "Конек-горбунок", обучим технике вязания, росписи фигурок, изготовлению цветов для брошей и заколок из фоамирана", - говорит руководитель "Гильдии мастеров" Инна Гайдук.