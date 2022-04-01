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Четыре уголовных дела заведено в Тюменской области за нарушение правил пожарной безопасности

Общество, 11:57 30 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности Тюменской области напомнил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Андрей Михнович отметил, что причинами пожаров, как правило, являются умышленные, либо беспечные действия населения, сообщает информационный центр правительства региона. В Тюменской области уже составлено почти 200 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено четыре уголовных дела.

"Если в результате пожара произошло уничтожение или повреждение лесных насаждений, виновные подлежат уголовной ответственности и обязаны возместить ущерб лесному фонду, а также затраты на тушение", - подчеркнул он.

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# Андрей Михнович , лесные пожары , пожароопасный сезон

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