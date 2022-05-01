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О женской истории Тюмени расскажут горожанам на экскурсии

Общество, 08:30 01 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Женская история Тюмени второй половины XIX — начала XX века" пройдет 3 мая в 17 часов. Старт — от сквера Исторического (ул. Республики, 2).

Участникам прогулки расскажут, как обстояли дела с экономическими, политическими и социальными правами женщин в дореволюционный период и на какие жизненные сценарии можно было рассчитывать, появившись на свет женщиной в уездной Тюмени.

"Попробуем вообразить быт тюменок разных сословий, прогулявшись по местам женского присутствия, и узнаем истории сестер милосердия, гимназисток, предпринимательниц и ссыльных революционерок", — говорят организаторы.

Участие в экскурсии — по записи (тел.: 89634912522), количество мест ограничено. Оплата — донейшн.

Продолжительность прогулки — 2 часа.

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