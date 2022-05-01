  • 1 мая 20221.05.2022воскресенье
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Молодая тюменка перевела мошеннику из соцсети 10 тыс. рублей

Происшествия, 12:30 01 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жертвой мошенников в интернете стала жительница Тюмени 2002 года рождения. Она откликнулась на просьбу знакомой о займе, а позднее выяснилось, что страницу в социальной сети, с которой пришло сообщение якобы от приятельницы, взломали.

Девушка перевела аферистам через мобильное приложение 10 тыс. рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество", сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 01.05.2022В микрорайоне Югра ночью горело двухэтажное здание
12:30 01.05.2022Молодая тюменка перевела мошеннику из соцсети 10 тыс. рублей
11:00 01.05.2022Задержан водитель "Газели", сбивший двух пешеходов на тюменской трассе
15:11 30.04.2022Пожилая тюменка отдала мошеннице 300 тысяч рублей