Молодая тюменка перевела мошеннику из соцсети 10 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жертвой мошенников в интернете стала жительница Тюмени 2002 года рождения. Она откликнулась на просьбу знакомой о займе, а позднее выяснилось, что страницу в социальной сети, с которой пришло сообщение якобы от приятельницы, взломали.

Девушка перевела аферистам через мобильное приложение 10 тыс. рублей.

Полицией возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество", сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.