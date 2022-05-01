Гид "Мартин, проводи" предложит тюменцам и туристам семь маршрутов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В этом сезоне интерактивный гид "Мартин, проводи" предложит семь маршрутов и новые форматы — групповые экскурсии с экскурсоводом, пишет "Мегатюмень".

Маршрут "По Конторе" знакомит с мультицентром "Контора пароходства". "Сказки на ночь" — небольшой маршрут с теплыми воспоминаниями рассказчиков. "Около Конторы" — маршрут по району, прилегающему к "Конторе пароходства". "Стрит-арт" и "Стрит-арт 2021" помогут погрузиться в уличное искусство города, "За проезд передавайте" — истории для прослушивания в общественном транспорте, "Вагончик тронется" — прогулка по ж/д вокзалу.

В июне будут запущены прогулки с экскурсоводом по маршрутам, связанным со стрит-артом, они будут обновляться. Например, в июле можно будет понаблюдать за работой художников "Морфологии улиц" и пообщаться с ними лично.

Интерактивный гид "Мартин, проводи" — проект мультицентра "Контора пароходства". Чтобы пройти любой маршрут, нужно ввести в строке поиска Telegram @KontoraMartin_bot.