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На тюменских трассах усилят контроль в майские праздники

Общество, 12:36 01 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ГИБДД усилят контроль на федеральных автодорогах в майские праздники. Они будут нести службу с ручными скоростемерами и проводить профилактическую работу с водителями.

"Особую тревогу у автоинспекторов вызывают участки реконструкции и ремонта федеральных автодорог, где особенно часто случаются ДТП. Сотрудники ГИБДД будут информировать водителей об опасности таких перегонов и призывать четко следовать указаниям дорожных знаков", — прокомментировали в Госавтоинспекции Тюменской области.

С начала этого года на федеральных трассах Тюменской области произошло 75 ДТП. В них погибли 12 человек, 117 ранены. Каждая третья авария произошла на автодороге Тюмень — Омск.

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# ГИБДД , федеральные трассы

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