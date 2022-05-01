На тюменских трассах усилят контроль в майские праздники
Сотрудники ГИБДД усилят контроль на федеральных автодорогах в майские праздники. Они будут нести службу с ручными скоростемерами и проводить профилактическую работу с водителями.
"Особую тревогу у автоинспекторов вызывают участки реконструкции и ремонта федеральных автодорог, где особенно часто случаются ДТП. Сотрудники ГИБДД будут информировать водителей об опасности таких перегонов и призывать четко следовать указаниям дорожных знаков", — прокомментировали в Госавтоинспекции Тюменской области.
С начала этого года на федеральных трассах Тюменской области произошло 75 ДТП. В них погибли 12 человек, 117 ранены. Каждая третья авария произошла на автодороге Тюмень — Омск.