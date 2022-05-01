Жители Ишима исследуют город через создание медиаконтента

| Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте | Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте

Контент о городе по направлениям фото, видео, журналистика и графический дизайн разработает молодежь Ишима в рамках проекта "Всети 2.0". Его участники уже продумали идеи контента, который завязан на людях, истории или уникальности города.

Под руководством кураторов журналисты подготовят серию подкастов "Всё как у людей" с яркими людьми города, видеографы — социальный ролик о проблеме бездомных собак, дизайнеры — наклейки и стикеры для Telegram. 4 мая участники будут защищать проекты на питчинге перед опытными экспертами в медиа.

С продвижением контента медиасоздателям поможет мультицентр "Моя территория" в Ишиме, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".