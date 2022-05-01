Сервис шеринга самокатов в Тюмени объяснил, от чего зависит цена проката

| Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Медленные и запретные зоны для электросамокатов действуют в Тюмени с этого года. Сервисам шеринга пришлось пересогласовать места парковок, при этом список точек изменился несущественно, цены на прокат останутся на уровне предыдущего года, сообщила "Вслух.ру" операционный партнер сервиса шеринга электросамокатов Ольга Миронова.

Она пояснила, что в случае с сервисом аренды самокатов работает динамическое ценообразование. Это означает, что цена меняется, когда повышен спрос или когда в городе самокатов меньше, но многие хотят прокатиться.

Новые ограничения для электросамокатов действуют следующим образом: когда пользователь заезжает в медленную зону, самокат сам снижает скорость до 15 м/ч.

В запретных зонах он получает уведомление, что въезжает на особую территорию, после чего самокат медленно снижает скорость до полной остановки. Человек может выехать с этой зоны и кататься в другом месте.