Новое оборудование для помощи пациентам с диабетом появилось в Тюмени

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Недавно появилось новое оборудование и современные материалы для оказания помощи пациентам с сахарным диабетом появились в кабинете "Диабетическая стопа" тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра.

Разгрузочные повязки для лечения стоп, съемные разгрузочные лангеты, вакуумный аппарат позволяют улучшить состояние пациентов, страдающих синдромом диабетической стопы, сообщает пресс-служба медучреждения.

Это одно из поздних осложнений диабета, когда одновременно поражаются сосуды, нервы, костная ткань и суставы стопы, снижается иммунитет. Оно встречается у каждого десятого пациента.

В первом квартале 2022 года в кабинет "Диабетическая стопа" обратилось 1 тыс. 940 человек. Почти половина из них - трудоспособного возраста.