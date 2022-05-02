МФК "Тюмень" продолжит игры в серии плей-офф Суперлиги

Фото: www.mfktyumen.ru Фото: www.mfktyumen.ru

МФК "Тюмень" продолжит борьбу старта плей-офф Парибет-Суперлиги по мини-футболу в Подмосковье.

Выездные игры состоятся в Климовске 2 и 3 мая. Серии плей-офф длятся до трех побед одной из команд. Сейчас счет 1-1. Если выезд не выявит победителя тура, будет назначен пятый матч 7 мая.

Первые два матча со столичным "КПРФ" прошли в Тюмени. Сначала тюменцы проиграли со счетом 2:5, на следующий день выиграли – 4:3, сообщает "Вслух.ру".

Полуфинальная серия стартует 12 мая и продлится до 22 мая. В финале четыре лучших команды поборются за 1 место и бронзовые медали. Эти игры пройдут с 28 мая по 6 июня.