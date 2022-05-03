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Александр Моор вручил знаки отличия "За заслуги перед Тюменской областью"

Губернатор, 10:06 03 мая 2022

скриншот видео с награждения | Фото: скриншот видео с награждения

Губернатор Александр Моор вручил награды - знаки отличия "За заслуги перед Тюменской областью".

Как передает информационный центр правительства региона, их получили 5 человек. Среди награжденных руководитель научного направления Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Мельников; член Ассоциации судебно-медицинских экспертов Олег Зороастров; начальник хирургической службы Тюменской областной клинической больницы № 1 Борис Гиберт; генеральный директор АО "Тюменская домостроительная компания" Николай Щепелин; генеральный директор аккумуляторного завода Александр Кореляков; начальник Тюменского президентского кадетского училища Михаил Логинов. Председатель правления областного Центра возрождения народных промыслов Вадим Шитов удостоен регионального знака отличия "Почетный наставник".

"Для каждого человека возможность жить и работать на мирной земле - одна из главных ценностей. И я убежден, что именно труд и любовь к родине являются основой укрепления могущества России. Наш регион успешно развивается, уверенным темпом движется вперед, занимая лидирующие позиции по ряду направлений", - отметил Александр Моор и поблагодарил собравшихся за достойный вклад.

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# Александр Моор , награды

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