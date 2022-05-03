Червишевский тракт в Тюмени стоит в пробке
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Пробки на дорогах, ведущих в сторону Червишевского кладбища, образовались в Тюмени. Заторы на всех подъездных к одноименному тракту путях отмечаются 3 мая.
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Трудности на дорогах связаны с Радоницей, родительским днем или днем поминовения усопших.
| Фото: ИА "Тюменская линия"
В этот день православные верующие обязательно отправляются в церковь. Праздничные службы начинаются накануне вечером и переходят во всенощные литургии. С вечера принято подавать поминальные записки с именами усопших родственников, которые будут упомянуты священником во время утренней службы. После посещения церкви люди отправляются на кладбище.
| Фото: ИА "Тюменская линия"