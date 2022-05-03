Червишевский тракт в Тюмени стоит в пробке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пробки на дорогах, ведущих в сторону Червишевского кладбища, образовались в Тюмени. Заторы на всех подъездных к одноименному тракту путях отмечаются 3 мая.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трудности на дорогах связаны с Радоницей, родительским днем или днем поминовения усопших.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В этот день православные верующие обязательно отправляются в церковь. Праздничные службы начинаются накануне вечером и переходят во всенощные литургии. С вечера принято подавать поминальные записки с именами усопших родственников, которые будут упомянуты священником во время утренней службы. После посещения церкви люди отправляются на кладбище.