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Червишевский тракт в Тюмени стоит в пробке

Общество, 12:25 03 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пробки на дорогах, ведущих в сторону Червишевского кладбища, образовались в Тюмени. Заторы на всех подъездных к одноименному тракту путях отмечаются 3 мая.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трудности на дорогах связаны с Радоницей, родительским днем или днем поминовения усопших.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В этот день православные верующие обязательно отправляются в церковь. Праздничные службы начинаются накануне вечером и переходят во всенощные литургии. С вечера принято подавать поминальные записки с именами усопших родственников, которые будут упомянуты священником во время утренней службы. После посещения церкви люди отправляются на кладбище.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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# пробки , Радоница , родительский день

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