Органы соцзащиты разбираются, кто заставил мальчика из Ишима наглотаться камней

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (Ишим) | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (Ишим)

Врачи областной больницы № 4 помогли ребенку, который проглотил десяток камней, сообщает пресс-служба медучреждения.

Семилетний ученик одной из школ Ишима, оказался на больничной койке после того, как проглотил несколько мелких камней. Сделал он это самостоятельно или его заставили сверстники, сейчас разбираются специальные службы.

Со слов мамы, она обратилась за медицинской помощью после того, как обнаружила в кале ребенка камни.

"О том, что он их проглотил я узнала только в среду, он молчал с понедельника, – делится мама. – Я, когда увидела, даже не сразу поняла, что это щебень. Сын хотел скрыть данный инцидент, но я посчитала нужным обратиться к врачам. Неизвестно чем могло все это обернуться для ребенка, хорошо, что все обошлось".

При поступлении в больницу мальчику сразу провели рентгенографию, на которой медики обнаружили инородные тела по ходу толстой кишки. Под наблюдением врачей ребенок находился пятеро суток. За это время камни вышли самостоятельно. Здоровье пациента не пострадало.

Медики настоятельно советуют родителям провести со своими детьми беседу и рассказать, что ни в коем случае нельзя глотать посторонние предметы, чтобы не нанести вред здоровью. Также стоит проговорить и тот момент, что насилие над другими детьми может