Житель Ялуторовска уехал к подруге в соседнее село на угнанном авто

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23-летний житель Ялуторовска угнал машину и уехал на ней в соседнее село к своей подруге, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Местный житель 1937 года рождения обратился в полицию с заявление об угоне автомобиля. Сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Как объяснил задержанный, он ночью возвращался из гостей домой и по пути заметил автомобиль, припаркованный у частного дома. "Нива" оказалась не заперта, ключи были в замке зажигания. Молодой человек сел за руль и поехал. По пути его задержали полицейские.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Угон". Ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.