  • 4 мая 20224.05.2022среда
  • В Тюмени 16..18 С 8 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Ялуторовска уехал к подруге в соседнее село на угнанном авто

Происшествия, 12:54 04 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23-летний житель Ялуторовска угнал машину и уехал на ней в соседнее село к своей подруге, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Местный житель 1937 года рождения обратился в полицию с заявление об угоне автомобиля. Сотрудники ДПС задержали подозреваемого. Как объяснил задержанный, он ночью возвращался из гостей домой и по пути заметил автомобиль, припаркованный у частного дома. "Нива" оказалась не заперта, ключи были в замке зажигания. Молодой человек сел за руль и поехал. По пути его задержали полицейские.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Угон". Ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# угон , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:56 04.05.2022Виновница массовой аварии в Тобольске пришла в ГИБДД с повинной
13:49 04.05.2022106 пьяных водителей остановили на дорогах Тюменской области в праздничные дни
12:54 04.05.2022Житель Ялуторовска уехал к подруге в соседнее село на угнанном авто
11:57 04.05.2022Тюменец убил приятеля обломком оконной рамы