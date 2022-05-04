Мария Палаткина стала первой в истории Тюменской области победительницей Всероса по биологии

| Фото: Физико-математическая школа Тюмени | Фото: Физико-математическая школа Тюмени

Воспитанница областной физико-математической школы 11-классница Мария Палаткина стала первой в истории Тюменской области победительницей Всероссийской олимпиады школьников по биологии, финал которой прошел в Сочи с 25 по 30 апреля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Владимир Неустроев.

Мария Палаткина также в этом году стала призёром по химии, в 2021-м - призёром по биологии и химии. В финале олимпиады по биологии участвовали около 300 учащихся из 80 субъектов России.

Добавим, ученик ФМШ 11-классник Сергей Мальцев и 10-классник Дмитрий Ситников стали призерами в олимпиаде по технологии. Сергей был победителем в прошлом году, а Дмитрий впервые прошел в заключительный этап соревнований. В олимпиаде по технологии приняли участие 228 юных технологов из 72 регионов страны. Финальный этап прошел в Казани с 25 по 30 апреля.

Отметим, воспитанники ФМШ принесли в этом году пять победных и 18 призовых мест по французскому языку, астрономии, информатике, физике, экономике, математике, биологии, технологии, химии. В 2021 году было 15 призеров и два победителя.

Юлия Карандашева