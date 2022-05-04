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Наталья Антропова считает действия Запада аморальными

Политика, 14:34 04 мая 2022

предоставлено Натальей Антроповой | Фото: предоставлено Натальей Антроповой

Считаю действия европейского сообщества и США аморальными. При их поддержке идет бесчеловечное уничтожение нации – по-другому это не назвать. Наверное, это реакция на то, что Россия становится более сильной и независимой, на ее желание самостоятельно решать вопросы поддержки соседних государств, близких нам с советских времен.

Такое мнение высказала заместитель председателя Общественной палаты Ярковского района Наталья Антропова.

"В нынешнем цивилизованном обществе мы – дети и внуки погибших в Великую Отечественную войну столкнулись с реальной неонацистской агрессией и угрозой уничтожения. Поэтому действия нашего президента, нашей страны совершенно оправданы. Возможно, стоило начать раньше", - подчеркнула она.

Наталья Антропова рассказала, что не знает своего деда, он погиб на войне. Бабушка воспитывала трех дочерей одна – с поклонением к героизму отца и всех советских воинов, которые ценой собственной жизни подарили мир своим детям. Точно так же сама Наталья воспитывала дочерей. Поэтому для нее люди, живущие на Украине, чьи деды и прадеды также воевали против фашизма – родные люди. Тем страшнее видеть, как это люди сознательно уничтожают жизнь своих же сограждан из Донбасса, с которыми жили на одной земле, вместе работали, выращивали хлеб, строили школы.

"Как можно было переформатировать целое поколение украинцев так, чтобы они забыли свои корни, вычеркнули из памяти подвиги своих предков и устроили геноцид своему же народу? Мне трудно об этом говорить и невозможно понять, как такое может происходить в современном мире", - резюмировала Наталья Антропова.

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , спецоперация

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