Редактор сайта уверена в способности российских аграриев обеспечить страну продуктами

| Фото: предоставлена Татьяной Геогеновой | Фото: предоставлена Татьяной Геогеновой

Наконец-то мы забудем про иностранные куриные ножки или молочную продукцию. Наши аграрии способны обеспечить страну продуктами питания – в этом нет никакого сомнения! Наконец-то возродим традиции личного подворья – будем хвалиться в соцсетях урожаем на своих грядках, а не обсуждать посты зарубежных звезд. Начнем гордиться, что живем в сельской глубинке, живем в России!

Так считает редактор сайта "Новости Юргинского района" информационно-издательского центра "Призыв" Татьяна Геогенова.

По ее словам, проводимая на Украине спецоперация и агрессия Запада против России сплотили русский народ, который единодушно поддержал своего президента и военных, профессионально выполняющих поставленные задачи.

"Что и в какой момент должно было сбиться, чтобы молодежь выбрала для себя ориентиром нацизм? Как народ, который в годы Великой Отечественной войны испытал на себе все ужасы фашизма, смог это допустить? Сегодня нет другого пути – только остановить процесс, который, как показала история, может разрастаться в геометрической прогрессии. Остановить, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, мирном небе и собственной безопасности", - подчеркнула редактор.

Татьяна Геогенова добавила, что ее земляки собрали и передали уже третью партию гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, оказавшихся заложниками неонацистов.

Инна Кондрашкина