Тюменец на даче зарезал родного дядю

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

В Тюмени будут судить 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве родственника, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 8 марта обвиняемый в дачном доме по ул. Рябиновой в СНТ "Степное" выпивал со своим 62-летним дядей. Во время словесной перепалки племянник схватил со стола нож и нанес им родственнику удар в живот. Через несколько дней потерпевший скончался.

Племянника задержали, ему было предъявлено обвинение. Проведен ряд судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.