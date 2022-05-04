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Тюменец на даче зарезал родного дядю

Происшествия, 16:57 04 мая 2022

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

В Тюмени будут судить 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве родственника, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 8 марта обвиняемый в дачном доме по ул. Рябиновой в СНТ "Степное" выпивал со своим 62-летним дядей. Во время словесной перепалки племянник схватил со стола нож и нанес им родственнику удар в живот. Через несколько дней потерпевший скончался.

Племянника задержали, ему было предъявлено обвинение. Проведен ряд судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# следователи , убийство , уголовное дело

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