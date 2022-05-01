Изучить особенности регионального туризма приглашают на обновленном курсе Школы гостевого бизнеса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изучить особенности регионального туризма приглашают на обновленном курсе Школы гостевого бизнеса, который стартует в Тюменском технопарке 12 мая. Об этом сообщает Инвестагентство Тюменской области.

На курсе слушатели изучат основы туристического бизнеса - концепцию, маркетинг, финансовую структуру. Узнают, какие направления наиболее востребованы в регионе. С помощью экспертов смогут увеличить клиентскую базу и научатся профессионально презентовать свои проекты. А главным преимуществом участия в школе будут новые знакомства, партнерства, обмен опытом и успешными практиками.

Стать слушателями могут представители сферы гостеприимства, оказывающие услуги по общественному питанию, проживанию и развлечениям, а также предприниматели, которые занимаются производством товаров, ведут фермерские хозяйства и планируют войти в сектор промышленного туризма.

Напомним, участие в мероприятии бесплатное. Обучение стартует 12 мая в 10 часов и проходит в офлайн на площадке "Точка кипения-Тюмень" (ул. Республики, 142) и на платформе ZOOM.

Заявку на участие в Школе гостевого бизнеса можно оставить по ссылке.

Информацию об обучении можно уточнить по телефону:+79829615347.