Тюменские ученые выпустят после зимовки трех краснокнижных летучих мышей в сквере Моисеенко

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трех летучих мышей, вид которых занесен в Красную книгу, выпустят после зимовки в Тюмени в сквере Моисеенко 5 мая. Особи принадлежат виду двухцветный кожан и встречаются преимущественно в городской местности.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф лечебного факультета Тюменского медицинского университета Мария Орлова.

"Поддержание популяции летучих мышей - нормальная практика. За рубежом много волонтеров, которые помогают ученым в работе с мышами. Они ведут наблюдение, выезжают, если где-то есть раненая особь. В России тоже работает несколько групп из ученых и волонтеров, которые отслеживают, картируют перемещения летучих мышей, особенно в городах, где обитает много видов", - сказала Мария. В России несколько специалистов занимаются отслеживанием мышей, но в Тюмени пока нет такой практики.

Двухцветный кожан - охраняемая группа, они находятся в Красной книге. Их сохранение является приоритетным. Специалисты Тюменского ГМУ круглый год принимают животных с какими-то проблемами, например, если мышь залетела в квартиру или несколько суток просидела в подъезде. Она истощена, обезвожена. Их откармливают и выпускают. Осенью 2021 года несколько особей не успели выпустить, потому что резко похолодало. Из-за низких температур и отсутствия кормовой базы мыши остались зимовать у специалистов.

Это не очень хорошо для животных, потому что зимой они должны впадать в спячку, отмечает доцент Орлова. Для этого нужен специальный холодильник, которого у специалистов нет. Рукокрылые находятся в своеобразном анабиозе, однако их раз в сутки кормят.

Обычно в конце апреля температура высокая и насекомых достаточно, чтобы животных выпустить на волю. Но в этом году зима была затяжная, поэтому их выпустят в начале мая в сквере Моисеенко. Мария объясняет это тем, что вокруг много старых домов с чердаками, где летучие мыши смогут найти убежище. "Три особи остались с осени. Две мыши точно улетят, третья привыкла к человеку, к тому, что ее кормят, поэтому делает вид, что не умеет летать. Мы будем надеяться, что, увидев открытое пространство, она тоже полетит. Если нет, придется ее отвезти в московский зоопарк. Там есть центр реабилитации летучих мышей. Такие особи там остаются уже на постоянной основе", - пояснила она.

Животных выпустят в 20 часов, поскольку обязательным условием являются сумерки. Для мышей солнечный свет губителен. У них очень тонкая крыловая перепонка. Через нее проникает ультрафиолет и разрушает кровь. Поэтому их выпускают только вечером.

Юлия Карандашева