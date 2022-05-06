Юным тюменским дизайнерам предлагают создать логотип и маскот РДШ

| Фото: РДШ | Тюменская облаcть ВКонтакте | Фото: РДШ | Тюменская облаcть ВКонтакте

Юных жителей Тюменской области приглашают на конкурс дизайнеров Российского движения школьников. Прием заявок продлится до 11 мая. Побороться за победу могут ребята старше 8 лет, которые умеют рисовать, любят создавать креативные картинки на бумаге или в иллюстраторе.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении РДШ, конкурс пройдет в трех номинациях: "Маскот РДШ", "Логотип совета активистов РДШ", "Атрибутика направлений РДШ".

"Маскот – это персонаж-талисман, олицетворяющий собой некий коллектив: организацию, команду, мероприятие или бренд. Российское движение школьников предлагает ребятам придумать маскота, который будет представлять организацию на мероприятиях", - отметил куратор информационно-медийного направления регионального РДШ Владислав Мухин.

Дизайн-макет не должен совпадать с изображениями персонажей из известных в России произведений науки, литературы или искусства. Также он не может содержать имен реальных личностей и не должен противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали. Маскот следует выполнить на белом или прозрачном фоне с разрешением не менее 1080px на 1080px, в формате .jpeg или .png и приложить текст с пояснением его значения.

Для участия во второй номинации юным дизайнерам предлагают создать логотип для совета активистов Российского движения школьников. Он может быть сделан с помощью графических редакторов, содержать различные декоративные элементы и сочетать несколько цветов. Разрешение картинки - 1080px на 1080px, формат .jpeg или .png. Сюда также нужно приложить текст с пояснением.

Для участия в номинации "Атрибутика направлений РДШ" нужно придумать и создать варианты атрибутики для четырех направлений Российского движения школьников: личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное направление, военно-патриотическое направление. Придумать и создать атрибутику можно как для одного, так и для всех четырех направлений.

Итоги конкурса организаторы подведут 18 мая. Подать заявку на участие и узнать подробную информацию можно на сайте рдш.рф.

Любовь Голышева