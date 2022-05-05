На трассе Тюмень - Екатеринбург ограничен проезд негабаритного транспорта до конца июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 метров действует на трассе Р-351 Екатеринбург- Тюмень км 124+659, путепровод через железную и автомобильную дорогу, с 4 мая по 29 июня, сообщает Уралуправтодор.

Временное ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метров вводится на участках дорог: Екатеринбург- Шадринск- Курган км 48+846 (мост через реку Брусянка) в период с 4 мая по 1 августа; Екатеринбург- Шадринск- Курган км 92+220 (мост через реку Исеть) в период с 4 мая по 15 июня; Екатеринбург- Шадринск- Курган км 101+368 в период с 4 мая по 15 мая.

Ограничения не распространяются на легковой и прочий габаритный транспорт.