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На трассе Тюмень - Екатеринбург ограничен проезд негабаритного транспорта до конца июня

Общество, 13:03 05 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 метров действует на трассе Р-351 Екатеринбург- Тюмень км 124+659, путепровод через железную и автомобильную дорогу, с 4 мая по 29 июня, сообщает Уралуправтодор.

Временное ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метров вводится на участках дорог: Екатеринбург- Шадринск- Курган км 48+846 (мост через реку Брусянка) в период с 4 мая по 1 августа; Екатеринбург- Шадринск- Курган км 92+220 (мост через реку Исеть) в период с 4 мая по 15 июня; Екатеринбург- Шадринск- Курган км 101+368 в период с 4 мая по 15 мая.

Ограничения не распространяются на легковой и прочий габаритный транспорт.

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# ограничение движение , трасса

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