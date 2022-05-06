Спрос на натуральные молочные продукты будет всегда, считает тюменский производитель

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В мире активно появляются заменители натурального молока, но я считаю, что спрос на натуральную продукцию будет всегда.

Такое мнение корреспонденту "Тюменской линии" высказал директор филиала АО "Золотые луга" молочного комбината "Ситниковский" Александр Велижанин.

Комбинат выпускает от 300 до 500 тонн молочной продукции в сутки. В планах у предприятия расширение объема производства творожной продукции минимум в три раза. Соответственно, увеличение площадей складских помещений.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кроме того, будут автоматизированы все процессы, которые не должны останавливаться, что позволит оптимизировать затраты производства.

"Секрет нашей продукции прост – качественные ингредиенты, упаковка и ответственное отношение к работе каждого из почти 900 сотрудников компании", - отметил Александр Велижанин.

Инна Кондрашкина