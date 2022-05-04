Рецепт французский, сырье местное: предприятие тюменки Елены Сон производит уникальные паштеты

| Фото: vk.com/pate_de_maman | Фото: vk.com/pate_de_maman

Бизнес по производству паштетов тюменка Елена Сон организовала в феврале 2020 года. Импульсом к этому стали угощения, которые она приготовила на праздничный стол.

"На свой день рождения 16 февраля приготовила сет из паштетов. Мой друг - знаменитый тюменский шеф-повар, сказал, что можно прям в таком виде в банку запечатывать и продавать. Я начала изучать французские сайты, переводить рецептуры. Каждый день готовила паштеты, доводила до вкуса. Придумала авторские наполнители. Организовывала бесконечные дегустации среди родных", - рассказала Елена в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Елена Сон 15 лет является управляющей рестораном. По ее словам, тема легких закусок всегда актуальна. В любом месте, имея пару баночек паштета, хлеб и немного овощей, можно с легкостью и быстро организовать эффектно накрытый стол. Ещё это очень полезно, вкусно, разнообразно и изысканно, считает она.

"Сейчас у нас ООО "Дело вкуса". Есть производство, сырье мы закупаем у поставщиков, местных фермеров. А в самом начале я готовила дома, а закупалась на Михайловском рынке. Долго подбирала сырье нужного качества.На сегодняшний день у нас большой ассортимент паштетов, парфе, риеты, террины. Соусы к сырной тарелке, к мясной. Конфитюры, чатни. Линейка традиционных итальянских соусов для приготовления. Настоящий французский багет и хлеб Фугас", - говорит предприниматель.

Реализацией продукции Елена занималась через соцсети. Сейчас паштеты "Дело вкуса" можно найти в винотеках города и магазинах, специализирующихся на итальянских продуктах.

"Наша продукция смело может конкурировать с импортной. Так как она производится по традиционным французским рецептам, с соблюдением всех технологий. Она полностью натуральная. Срок годности готовых паштетов 7 суток", - отмечает Елена.

У тюменского производителя в штате есть управляющий, менеджер по продажам, повар и бухгалтер. Спрос на продукцию растёт, в связи с этим, растёт штат сотрудников компании, заключили Елена Сон.

Анжела Лебедева