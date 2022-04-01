В Тюменской области применят импортозамещающую марку полиэтилена для дорожного строительства

| Фото: предоставлено компанией "Тенсар" | Фото: предоставлено компанией "Тенсар"

Импортозамещающую марку полиэтилена, которая используется в производстве современных материалов для дорожного строительства, разработали научно-исследовательском центре "СИБУР ПолиЛаб" для партнеров из компании "Тенсар". Изделия, произведенные из отечественного полимера, уже проходят все необходимые эксплуатационные испытания. Новую марку смогут использовать и тюменские дорожники.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в научно-исследовательском центре и компании "Тенсар".

Продукция, которую "Тенсар" предполагает производить из нового полимера СИБУРа – георешетки и синтетические материалы, необходимые для строительства дорог. Они используются при армировании и укреплении дорожного покрытия.

"Экономия при строительстве объектов дорожной инфраструктуры при применении геосинтетических материалов нашего производства может достигать 50 процентов. Это возможно за счет сокращения толщин конструктивных слоев дорожной одежды при сохранении требуемых характеристик конструкции и за счет оптимизации всей конструкции, при которой возможно снижение применения таких дорогостоящих материалов как металл. Также экономия будет в сокращении стоимости обслуживания конструкции на протяжении жизненного цикла", — подчеркнула генеральный директор компании "Тенсар" Юлия Гусева.

Ранее в "Тенсаре" использовали полиэтилен европейского производства. Но возникшие логистические и платежные ограничения создали угрозу и экономике таких поставок и их стабильности в принципе. А от своевременного обеспечения дорожников современными материалами напрямую зависит реализация в том числе федеральных программ развития.

"СИБУР понимает нужды сегментов, с которыми работает, в импортозамещении материалов. И мы сделали все необходимое, чтобы оперативно предложить коллегам из "Тенсар" новое продуктовое решение. Создание рецептуры для специальной марки прошло в рекордно короткие для такой задачи сроки. Что стало возможным, в том числе, благодаря настрою партнеров, которые были готовы экспериментировать, предельно открыты и оперативно давали обратную связь", — рассказал генеральный директор "СИБУР ПолиЛаб" Константин Вернигоров.

В "Тенсаре" сообщили, что предварительные тесты уже показали - химические свойства полимера не уступают характеристикам лучших зарубежных аналогов. В настоящее время компания проводит испытания изделия в собственной лаборатории качества в Санкт-Петербурге.

После подтверждения положительных результатов тестирования новой марки СИБУРа импортный полиэтилен в производстве геосинтетики можно будет заменить в кратчайшие сроки. Потребности "Тенсар" в ней только в 2022 году могут составить 1500-2000 тонн. При этом СИБУР может обеспечить производство необходимого материала и на базе тобольской промышленной площадки, где расположен нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим", и в других регионах.

Напомним, что геосинтетические материалы производства "Тенсар" применяются практически на всех федеральных трассах России. В Тюменской области компания применяла свои технологии в создании армогрунтов на подходах к путепроводу и съездах на развязках Мельникайте — ул. Дружбы, Мельникайте — ул. 30 лет Победы. Также они реконструировали подпорные стены на набережной.

Виктория Макарова