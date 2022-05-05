Красивой и удобной одеждой готово обеспечить россиянок швейное предприятие в Тюмени

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Красивую и удобную одежду для женщин шьют на производстве компании "Brandwomen" в Тюмени уже более 10 лет. Со временем производство расширилось – сейчас на нем трудятся около 50 работников, каждый месяц выпускается более одной тысячи готовых изделий. Фирменные магазины открыты не только в Тюмени, но и в других регионах.

Текущая экономическая ситуация на работе компании не отразилась, благодаря сохранившимся деловым связям и запасу тканей, который всегда имеется на крупном производстве.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала управляющая компании Ольга Федюкова.

"Для нас не произошло особых изменений. Нам ничего не надо было закупать, а с укреплением рубля мы покупаем ткани по тем же ценам, что и в начале года. Соответственно, удалось сохранить цену на продукцию для покупателей", - пояснила Ольга Федюкова.

Швейное производство оснащено, в том числе, импортным оборудованием. Все оно в рабочем состоянии, а новое закупается в Китае. Управляющая отметила, что китайские компании являются основными поставщиками расходных материалов для "Brandwomen". В разрезе импортозамещения здесь рассчитывают, что отечественные предприятия легпрома со временем займут эту нишу, обеспечив швейные производства не только тканями и фурнитурой, но и оборудованием.

По открытию новых магазинов пришлось пересмотреть планы из-за подорожания стройматериалов, отмечает Ольга. Сейчас в Тюмени работают четыре магазина, которые расположены в ТРЦ "Премьер", ул. Республики, 57, проезд Заречный, 14, Н. Гондатти, 5/2. Еще три находятся в Екатеринбурге, по одному - в Краснодаре и Сургуте.

Экспортом продукции в компании пока не планируют заниматься.

"Мы сами производим всю свою продукцию в Тюмени. Масштаб позволяет развиваться в тех регионах, где можем открыть магазины. Экспортировать в другие страны, это значит обращаться к сторонним фабрикам. Российские в основном работают по госконтрактам или шьют свои объемы. Все остальные отшивают партии в Китае. Обращаться к ним, чтобы заняться экспортом, пока нет необходимости. В Тюменской области наше производство, тут платим налоги, а женщин одеваем в красивые платья", - сказала Федюкова.

У "Brandwomen" есть собственный сайт. Через него идет основной объем продаж. В марте в компании наблюдали повышенный спрос на женскую одежду. Отчасти это было связано с тем, что некоторые магазины сегмента масс-маркет приостановили свою работу в России.

"В большей степени они ориентированы на молодежь. У нас другой покупатель", - отметила Ольга Федюкова.

В апреле спрос вернулся в норму. Ситуация на рынке стала прогнозируемой.

Оксана Корнеенкова