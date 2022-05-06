В Тюмени усилили контроль качества воды по четырем показателям

Росводоканал Тюмень Росводоканал Тюмень

Непрерывный мониторинг качества воды на каждом этапе водоподготовки ведут специалисты лаборатории Тюменского водоканала. Исследования проводят по органолептическим, химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

По информации водоканала, вода безопасна и соответствует санитарным требованиям. Контроль за качеством усилен в апреле и мае.

Около 2 млн жителей Тюменской агломерации используют два водоисточника: подземный и поверхностный. Подземная вода стабильна по своему химическому составу, поэтому режим водоподготовки там не меняется. Речная вода более зависима от сезонных изменений и в период весеннего половодья резко меняет свои характеристики. Все объекты водоподготовки предприятия к этим изменениям готовы, а корректировка технологического процесса позволяет сохранять качество воды на высоком уровне, отмечают специалисты.

По словам главного технолога "Росводоканал Тюмень" Аркадия Фомина, на поверхностном Метелевском водозаборе, где очищается вода из реки Тура процесс очистки заключается в коагуляции воды с последующим осветлением загрязнений на отстойниках, а также доочисткой на скорых песчаных фильтрах. Перед подачей в водопроводную сеть вода обеззараживается от бактерий и вирусов.

"Обеззараживание производится с помощью хлорного раствора, который изготавливается на станции водоочистки из пищевой соли. Хлор имеет пролонгирующее действие, в связи с чем вода безопасна не только в момент обеззараживания, но и по пути следования до абонента. Контроль содержания остаточного хлора в питьевой воде осуществляется в автоматическом режиме каждые две с половиной минуты, данные передаются в диспетчерскую. Также дополнительно один раз в час осуществляется контроль качества воды специалистами производственной лаборатории", - говорит он.

Примерно 7,5 тонн реагентов в день используют работники предприятия для обеззараживания воды на Метелевском водозаборе. В паводковый период используются наиболее высокие дозы реагентов.

Добавим, качество питьевой воды контролирует и Роспотребнадзор.