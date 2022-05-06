  • 6 мая 20226.05.2022пятница
  • В Тюмени 4..6 С 10 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские поисковики подняли останки 150 солдат и офицеров Красной армии

Общество, 15:23 06 мая 2022

ТРОО "Областной поисковый центр" во ВКонтакте (архив) | Фото: ТРОО "Областной поисковый центр" во ВКонтакте (архив)

Останки 150 солдат и офицеров Красной армии подняли и подготовили к погребению поисковые отряды Тюменской области. Также найдены 11 солдатских медальонов и установлены пять имен.

Как сообщили в информационном центре регионального правительства, тюменские поисковики работали в Новгородской и Тверской областях.

В Старорусском районе Новгородской области ялуторовский отряд "Память" обнаружил останки солдата Красной армии Тараса Кононовича Тишковца 1903 года рождения, уроженца д. Кордон Северного района Новосибирской области. Активисты нашли племянника солдата - Алексея Тишковца. Торжественное погребение останков Тараса Тишковца состоится осенью в Новгородской области. Солдатский медальон передадут его близким.

Также ведется поиск родственников остальных бойцов. Среди них рядовой Аркадий Петрович Мерзляков 1916 г. р., Удмуртская АССР, г. Ижевск; Яков Афанасьевич Рубан из Украинской ССР; Александр (отчество и фамилия не установлены) 1916 г.р., уроженец д. Большетарская (возможно, Больше-Туралинское сельское поселение) Омской области.

Информацию о солдатах можно сообщить в Тюменский областной поисковый центр им. Артура Ольховского по телефону +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88).

Добавим, с 1989 по 2021 год тюменскими поисковиками подняты и захоронены останки 10 тыс. 705 солдат и офицеров Красной армии. Установлено 509 имен. В весенней и летней экспедициях "Вахты памяти-2021" активисты подготовили к погребению останки 583 красноармейцев, обнаружили 50 солдатских медальонов, по которым удалось опознать личности 21 военнослужащего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , поисковики , поисковые отряды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 06.05.2022Молодежные центры Тюмени подготовили 100 наклеек для автомобилей ко Дню Победы
15:33 06.05.2022Для въезда в Казахстан россиянам необходимо предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте на ковид 
15:23 06.05.2022Тюменские поисковики подняли останки 150 солдат и офицеров Красной армии
15:12 06.05.2022Тобольские школьники на интерактивной площадке "Технофест" сняли ролик ко Дню Победы