  • 6 мая 20226.05.2022пятница
  • В Тюмени 4..6 С 10 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Из-за природного пожара на трассе Курган - Тюмень  ограничено движение

Общество, 13:24 06 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На участке федеральной автодороге Курган - Тюмень от кольцевой развязки в районе с. Исетское до границы Курганской области ограничено движение, сообщает региональная Госавтоинспекция. Ограничение связанно с сильным задымлением, вызванным природным пожаром в соседнем регионе.

Проезжающий транспорт сотрудники ГИБДД направляют на автодорогу Шадринск-Ялуторовск, в сторону Шадринска и в сторону Ялуторовска, на трассу Тюмень - Омск.

Тюменская Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать поездки и учитывать введенные ограничения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# задымление , ограничение движения , пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 06.05.2022Ветераны Великой Отечественной бесплатно летают рейсами Utair круглый год
13:58 06.05.202237 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки
13:35 06.05.2022Сиреневый сад заложили школьники Тюменского района - участники акции "Сад Памяти"
13:24 06.05.2022Из-за природного пожара на трассе Курган - Тюмень  ограничено движение