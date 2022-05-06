Из-за природного пожара на трассе Курган - Тюмень ограничено движение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На участке федеральной автодороге Курган - Тюмень от кольцевой развязки в районе с. Исетское до границы Курганской области ограничено движение, сообщает региональная Госавтоинспекция. Ограничение связанно с сильным задымлением, вызванным природным пожаром в соседнем регионе.

Проезжающий транспорт сотрудники ГИБДД направляют на автодорогу Шадринск-Ялуторовск, в сторону Шадринска и в сторону Ялуторовска, на трассу Тюмень - Омск.

Тюменская Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать поездки и учитывать введенные ограничения.