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Вступительные испытания в ФМШ Тюменской области пройдут 14 мая

Общество, 08:35 12 мая 2022

vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

Учащихся 5-8 классов приглашают пройти вступительные испытания в Физико-математическую школу Тюменской области 14 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

Учащимся необходимо иметь медицинскую маску, письменные принадлежности (ручка, карандаш, линейка). При регистрации на месте предъявить свидетельство о рождении. Школа предоставит бланки для написания работы и черновики.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

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# ФМШ Тюменской области , школьники

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