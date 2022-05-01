Вступительные испытания в ФМШ Тюменской области пройдут 14 мая

| Фото: vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

Учащихся 5-8 классов приглашают пройти вступительные испытания в Физико-математическую школу Тюменской области 14 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

Учащимся необходимо иметь медицинскую маску, письменные принадлежности (ручка, карандаш, линейка). При регистрации на месте предъявить свидетельство о рождении. Школа предоставит бланки для написания работы и черновики.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.