Абоненты мобильных операторов ДНР и ЛНР получат российский код +7

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Владельцы мобильных телефонов в ЛНР получают дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи ЛНР.

При использовании нумерации с кодом +7 959 новый номер будет соответствовать ранее выданному оператором "Лугаком", с учетом изменения кода. Замена сим-карт не потребуется.

Аналогичное решение перейти на российскую систему нумерации +7 приняли и в ДНР. Абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Новый номер будет совпадать с нынешним последними семью цифрами.

С использованием нового номера абоненты смогут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получать СМС-сообщения, в том числе в целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах.