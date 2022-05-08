Лариса Грекова: спецоперация на Украине должна завершиться победой России

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Ишима поддерживают решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по денацификации Украины.

Об этом заявила в интервью обозревателю "Тюменской линии председатель Ишимской городской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Лариса Грекова.

"Ишимцы приняли активное участие в автопробеге в поддержку военной спецоперации, который проводила Всероссийская федерация профсоюзов. В трудовых коллективах поддерживают главу нашего государства. Люди понимают, что для России это вынужденная мера", - отметила профсоюзный лидер.

В сборе гуманитарной помощи для мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик участвуют практически все профсоюзные организации, рассказала Лариса Грекова. Кроме того, в большинстве трудовых коллективов было решено перечислить в фонд помощи 50% дневного заработка.

"Думаю, наша военная спецоперация должна завершиться победой России. И миром", - подчеркнула Лариса Грекова.

Евгений Бабенкое